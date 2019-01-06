2019-01-06T15:01:33+03:00
Авто

Гонки с полицией: 16-летний подросток угнал машину у отца и попал в ДТП

По счастливой случайности никто не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Гонки с полицией: 16-летний подросток угнал машину у отца и попал в ДТП. Фото: группа "ДТП 38 RUS".Гонки с полицией: 16-летний подросток угнал машину у отца и попал в ДТП. Фото: группа "ДТП 38 RUS".
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Автомобиль «Митсубиси Мираж», водитель которого странно вилял по дороге, привлек внимание инспекторов ГИБДД, которые в ночь на 5 января патрулировали улицы Ленинского района Иркутска.

Полицейские потребовали водителя остановиться, но тот наоборот, нажал на газ и попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню, которая, правда, длилась недолго. Вскоре нарушитель попал в ДТП, вылез из салона и сбежал. Найти хозяина машины полицейским оставалось делом техники. Оказалось, за рулем находился не он, а его 16-летний сын. Парень без разрешения взял ключи и решил покататься по ночному городу.

- Лишь по счастливой случайности в аварии никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На юного лихача составили административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО, невыполнение требований об остановке и оставление места ДТП. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Скорее всего, не удасться избежать наказания и родителям подростка.

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