2019-01-09T04:22:47+03:00
Общество

В иркутском контактном зоопарке родился ягненок

Посетителям разрешают покормить его из бутылочки
Ирина РЮТИНА
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Фото:аккаунт Иркутского зоосадаФото:аккаунт Иркутского зоосада
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В контактном зоопарке Иркутска, что рядом с Ботаническим садом, накануне Рождества родился ягненок. Его родители – овечка Бяша и баран Бараш.

- К сожалению, Бяша отказалась от вскармливания, поэтому ягненок под пристальным вниманием наших сотрудников, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. - Малыш чувствует себя прекрасно. Он активен и уже вовсю играет.

Так, покормить малыша из бутылочки теперь могут и посетители. Если попадут на время кормления ягненка. Разместили ягненка в одном загончике с вислоухой свинкой Ксюшой.

- Ксюша, как хозяйка наступившего года, очень радушно приняла соседство, - отмечают в зоопарке. - Имени у ягненка пока нет, как обычно новое животное назовет кто-то из маленьких гостей.

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