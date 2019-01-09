В иркутском контактном зоопарке родился ягненок

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:22:47+03:00

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В контактном зоопарке Иркутска, что рядом с Ботаническим садом, накануне Рождества родился ягненок. Его родители – овечка Бяша и баран Бараш.

- К сожалению, Бяша отказалась от вскармливания, поэтому ягненок под пристальным вниманием наших сотрудников, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. - Малыш чувствует себя прекрасно. Он активен и уже вовсю играет.

Так, покормить малыша из бутылочки теперь могут и посетители. Если попадут на время кормления ягненка. Разместили ягненка в одном загончике с вислоухой свинкой Ксюшой.

- Ксюша, как хозяйка наступившего года, очень радушно приняла соседство, - отмечают в зоопарке. - Имени у ягненка пока нет, как обычно новое животное назовет кто-то из маленьких гостей.