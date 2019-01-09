2019-01-09T06:16:31+03:00
Общество

Умер Сергей Ходаков, двукратный паралимпийский чемпион из Иркутска

Сергей Ходаков умер после продолжительной болезни
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Умер Сергей Ходаков, двукратный паралимпийский чемпион из Иркутска. Фото: группа министерства спорта Иркутской области в соцсетях.Умер Сергей Ходаков, двукратный паралимпийский чемпион из Иркутска. Фото: группа министерства спорта Иркутской области в соцсетях.
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В Иркутске, 8 января после продолжительной болезни умер известный легкоатлет, единственный в Приангарье двукратный паралимпийский чемпион Сергей Ходаков. Об этой трагической новости сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

Сергей Ходаков являлся Заслуженным мастером спорта по спорту слепых. Кроме двух побед на Паралимпиадах, он дважды становился серебряным и бронзовым призером Игр. За выдающиеся спортивные достижения спортсмен был награжден Орденом Дружбы и семь лет подряд был бессменным знаменосцем сборной России на международных соревнованиях.

- Сергей Владимирович внес огромный вклад в развитие паралимпийского спорта в Иркутской области, -цитирует министра спорта Приангарья Илью Резника пресс-служба ведомства. - Особое внимание уделял популяризации физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, вопросам адаптации и реабилитации посредством спорта инвалидов по зрению. Своим примером показывал молодежи, что благодаря трудолюбию, упорству и преданности своему делу, можно достичь многого в российском и мировом спорте. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Владимировича.

СПРАВКА «КП»

Сергей Ходаков

Родился: 11 марта 1966 года в Иркутске.

Достижения: двукратный паралимпийский чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России по спорту слепых. Почетный гражданин Иркутской области»

На Паралимпиаде в Атланте в 1996 году установил мировой рекорд в метании диска.

Умер: 8 января 2019 года.

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