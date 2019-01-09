Умер Сергей Ходаков, двукратный паралимпийский чемпион из Иркутска
В Иркутске, 8 января после продолжительной болезни умер известный легкоатлет, единственный в Приангарье двукратный паралимпийский чемпион Сергей Ходаков. Об этой трагической новости сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.
Сергей Ходаков являлся Заслуженным мастером спорта по спорту слепых. Кроме двух побед на Паралимпиадах, он дважды становился серебряным и бронзовым призером Игр. За выдающиеся спортивные достижения спортсмен был награжден Орденом Дружбы и семь лет подряд был бессменным знаменосцем сборной России на международных соревнованиях.
- Сергей Владимирович внес огромный вклад в развитие паралимпийского спорта в Иркутской области, -цитирует министра спорта Приангарья Илью Резника пресс-служба ведомства. - Особое внимание уделял популяризации физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, вопросам адаптации и реабилитации посредством спорта инвалидов по зрению. Своим примером показывал молодежи, что благодаря трудолюбию, упорству и преданности своему делу, можно достичь многого в российском и мировом спорте. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Владимировича.
СПРАВКА «КП»
Сергей Ходаков
Родился: 11 марта 1966 года в Иркутске.
Достижения: двукратный паралимпийский чемпион, двукратный серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России по спорту слепых. Почетный гражданин Иркутской области»
На Паралимпиаде в Атланте в 1996 году установил мировой рекорд в метании диска.
Умер: 8 января 2019 года.