Международный турнир по стоклеточным шашкам: победу одержал иркутянин

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:32:56+03:00

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Иркутский спортсмен Денис Филатов вернулся из Монголии с победой! Там, в Улан-Баторе, проходил международный турнир по стоклеточным шашкам. На соревнования приехали 205 шашистов разного возраста.

- Денис играл в возрастной группе 16-19 лет, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - В этой категории участвовало 26 спортсменов, из них шесть мастеров спорта.

Однако, наш земляк не испугался именитых противников и сумел набрать 14 очков из 16 возможных. В общей сложности у Дениса - шесть побед и две ничьи. По итогам турнира он стал лучшим в своем возрасте. Второе место, набрав 13 очков, занял Бат-Эрден Билгуун. Третье место с 12 очками досталось серебряному призеру чемпионата мира 2017 года Ценд-Аюуш Чинзориг. Оба этих противника представители Монголии.

Денис Филатов тренируется во Дворце детского и юношеского творчества города Иркутска под руководством Дмитрия Никифорова .