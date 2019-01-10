10 Янв. 2019 2019-01-10T16:34:32+03:00

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике в Иркутске пройдут с 12 по 13 января. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В эти выходные, 12-13 января в Иркутске пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, юношей и девушек до 18 лет. Помериться силами им предстоит в легкоатлетическом манеже «Байкал-Арены».

Стоить отметить, что лучших определят, как в командном, так и в личном зачете. В программе соревнований беги на 60, 200, 400, 800, 3000 метров, 6 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Помимо этого будет толкание ядра, спортивная ходьба на 5000 метров, прыжки с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также эстафета 4 на 200 метров.

Заявки на участие подали уже 640 спортсменов из 11 регионов.

- Самой многочисленной стала команда Иркутской области, - рассказал старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике Василий Шкурбицкий. - Планируется, что от нашего региона в соревнованиях примут участие 160 человек. Это спортсмены из Иркутска, Братска, Шелехова, Зимы, Саянска, Тулуна и других муниципальных образований области.

На манеже, возможно, появятся ведущие легкоатлеты Приангарья, среди которых Валерия Никонова, Матвей Волков, Дмитрий Пасечник и другие.

Начало соревнований намечено на 10:00.