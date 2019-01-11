За невыплату зарплаты на директора строифирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:22:02+03:00

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Руководитель строительной фирмы из Ангарска накопил задолженность перед своими подчиненными почти на полмиллиона рублей. Арбитражный суд Иркутской области поддержал требования работников и обязал мужчину выплатить заработную плату. Несмотря на это, люди не так и не увидели своих денег, нерадивый работодатель попросту проигнорировал постановление суда.

Директор компании, занимающейся строительством жилых домов и офисов в Ангарске, задолжал более 2,2 миллионов рублей. Из них, более полумиллиона рублей предназначались на выплату зарплаты. Еще 1, 7 миллиона рублей были заняты у местного предпринимателя. Чтобы защитить свои права пострадавшие обратились в суд, который поддержал их и обязал руководителя стройфирмы заплатить долги. Впрочем, даже такая мера не заставила его вернуть деньги. За неисполнение решения суда было возбуждено уголовное дело.

- Директор компании, имея возможность рассчитаться по долгам, не сделал этого, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье неисполнение решения суда.

Сыщики проводят расследование и устанавливают все детали случившегося, после чего дело ангарского бизнесмена будет передано в суд.