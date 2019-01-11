За невыплату зарплаты на директора строифирмы из Ангарска возбуждено уголовное дело
Руководитель строительной фирмы из Ангарска накопил задолженность перед своими подчиненными почти на полмиллиона рублей. Арбитражный суд Иркутской области поддержал требования работников и обязал мужчину выплатить заработную плату. Несмотря на это, люди не так и не увидели своих денег, нерадивый работодатель попросту проигнорировал постановление суда.
Директор компании, занимающейся строительством жилых домов и офисов в Ангарске, задолжал более 2,2 миллионов рублей. Из них, более полумиллиона рублей предназначались на выплату зарплаты. Еще 1, 7 миллиона рублей были заняты у местного предпринимателя. Чтобы защитить свои права пострадавшие обратились в суд, который поддержал их и обязал руководителя стройфирмы заплатить долги. Впрочем, даже такая мера не заставила его вернуть деньги. За неисполнение решения суда было возбуждено уголовное дело.
- Директор компании, имея возможность рассчитаться по долгам, не сделал этого, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье неисполнение решения суда.
Сыщики проводят расследование и устанавливают все детали случившегося, после чего дело ангарского бизнесмена будет передано в суд.