2019-01-11T15:28:05+03:00
Происшествия

Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо

Полицейские поймали цыганку
Ольга БУЕВА
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Лже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо. Фото:GLOBAL LOOK PRESSЛже-гадалка под видом снятия порчи украла у иркутянки золотое кольцо. Фото:GLOBAL LOOK PRESS
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Жертвой аферистки стала продавец магазина в микрорайоне Березовом Иркутска. В ларек пришла цыганка, которая представилась целительницей и предложила снять порчу с сотрудницы павильона. Для этого нужно было провести «ритуал очищения».

-Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирное изделие, после чего последняя скрылась в неизвестном направлении, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские тщательно изучили данные с камер видеонаблюдения и установили личность лже-целительницы. В результате мошенницу – 24-летнюю уроженку города Пермь поймали. Кроме того, с ней в паре работал сожитель, который помогал ей сбывать чужое имущество.

Известно, что приезжая аферистка уже попадала в поле зрения за совершение подобных преступлений. На нее завели уголовное дело. Кольцо же в ближайшее время передадут его законной владельце.

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