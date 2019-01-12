СЕГОДНЯ 05:48 2019-01-12T05:48:23+03:00

Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Журналистка Сара Рэйнсфорд из BBC выпустила сюжет о женщинах в годах, которые занимаются криптовалютой. Чтобы своими глазами увидеть майнинг, она специально приехала в Иркутск.

- Сибирь — идеальное место для майнинга биткоинов, - утверждает в ролике журналистка. - Зимой на улице холодно, это позволяет оборудованию охлаждаться, а электроэнергия доступна по цене.

Героинями сюжета стали две пенсионерки Валерия и Мария. Первой чудо-машину для уникальной валюты подарил сын Юрий, который известен в Иркутске, как биткоиновый миллионер.

- Иркутск – крипто-столица, - утверждает в интервью сам миллионер. – Это очень простой бизнес, для которого не нужны специалисты, достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.

Сами пенсионерки лихо манять. Мария поставила оборудование прямо у себя дома и ни капли об этом не жалеет, окупилось за 8 месяцев. Ведь, как утверждают женщины, когда 1 биткоин будет стоить миллион, они смогут оставить большое наследство внукам.