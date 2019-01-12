2019-01-12T05:48:23+03:00
Экономика

Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины

Женщины планируют оставить большое наследство своим внукам [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины.Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Журналистка Сара Рэйнсфорд из BBC выпустила сюжет о женщинах в годах, которые занимаются криптовалютой. Чтобы своими глазами увидеть майнинг, она специально приехала в Иркутск.

- Сибирь — идеальное место для майнинга биткоинов, - утверждает в ролике журналистка. - Зимой на улице холодно, это позволяет оборудованию охлаждаться, а электроэнергия доступна по цене.

Героинями сюжета стали две пенсионерки Валерия и Мария. Первой чудо-машину для уникальной валюты подарил сын Юрий, который известен в Иркутске, как биткоиновый миллионер.

- Иркутск – крипто-столица, - утверждает в интервью сам миллионер. – Это очень простой бизнес, для которого не нужны специалисты, достаточно иметь компьютер и доступ в интернет.

Сами пенсионерки лихо манять. Мария поставила оборудование прямо у себя дома и ни капли об этом не жалеет, окупилось за 8 месяцев. Ведь, как утверждают женщины, когда 1 биткоин будет стоить миллион, они смогут оставить большое наследство внукам.

Журналистка из BBC сняла сюжет об иркутских пенсионерках, которые майнят биткоины.Siberia may be the last place you d expect to find cutting-edge cryptocurrency mining, but conditions in the remote Russian region are said to be ideal. The BBC's Moscow correspondent Sarah Rainsford travelled to Irkutsk to find out more and discovered some surprising characters involved in mining for Bitcoins: Russian babushkas. Please subscribe HERE http://bit.ly/1rbfUog

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