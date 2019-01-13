2019-01-13T06:34:58+03:00
Происшествия

В Иркутской области пенсионерка отдала сбережения мошеннице, которая обещала ей вернуть переплату за ЖКХ

Жительница Тайшета лишилась девяти тысяч рублей
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области пенсионерка отдала сбережения мошеннице, которая обещала ей вернуть переплату за ЖКХВ Иркутской области пенсионерка отдала сбережения мошеннице, которая обещала ей вернуть переплату за ЖКХФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские Тайшета ищут мошенницу, которая обманула пенсионерку в Иркутской области. 60-летняя местная жительница отдала аферистке девять тысяч рублей.

- Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась работницей финансового учреждения и убедила ее передать конфиденциальные сведения под предлогом переплаты за услуги ЖКХ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Якобы пожилая женщина переплатила лишние деньги, поэтому ей положена компенсация в размере 30 тысяч рублей.

Наивная сибирячка согласилась. И спустя некоторое время на телефон пострадавшей пришло сообщение от банка о списании всех находившихся на счете денежных средств.

Полицейские в очередной раз призывают: не сообщайте пароли посторонним людям, не доверяйте незнакомцам.Если вам говорят, что близкий человек попал в сложную ситуацию, первым делом перезвоните ему и убедитесь, что все в порядке.

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