СЕГОДНЯ 07:02 2019-01-13T07:02:55+03:00

Легкоатлет Александр Меньков установил лучший результат сезона в мире на турнире в Иркутске. Фото: предоставлено министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

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Большое спортивное событие в Иркутске - 12 и 13 января у нас проходит чемпионат и первенство Сибирского федерального округа (СФО) по легкой атлетике. Известно, что в наш город приехали 640 спортсменов из 11 российских городов. И уже зафиксированы первые выдающиеся результаты. Так, победитель чемпионата мира 2013 года в прыжках в длину, уроженец Красноярска Александр Меньков установил лучший результат сезона в мире.

- Александр Меньков прыгнул на 8,15 метра, - сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Кстати, в прошлом сезоне Меньков стал с прыжком на 8,41 метра обладателем лучшего результата сезона в Европе, но из-за отсутствия допуска не смог выступить на континентальном первенстве в Берлине.

СПРАВКА "КП"

Александр Меньков - бронзовый призерчемпионата мира в помещении 2012 года, чемпион Европы в помещении 2013 года, чемпион Европы среди юниоров (2009), чемпион Европы среди молодёжи (2011). Действующий обладатель рекорда России в прыжке в длину