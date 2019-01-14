Чемпионат России 2019 по волейболу: «Ангара» из Иркутска продолжает выигрывать

СЕГОДНЯ 03:34 2019-01-14T03:34:11+03:00

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Четвертый тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей Лиги «Б» Зона Сибири и Дальнего Востока проходит в городе Омск. Напомним, на протяжении всех предыдущих туров наши спортсменки лидировали. Иркутянки побеждали как на выезде, так и на домашних матчах во Дворце спорта «Труд». И продолжают удерживать свое первенство в турнирной таблице чемпионата.

В первый день четвертого тура ЖВК «Ангара» обыграла спортсменок из читинской «Забайкалки». Счет игры 3:0 в пользу иркутской команды. И с таким же счетом закончилась игра с клубом «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области. Это был второй день соревнований.

- 13 января была игра с «Надеждой Хакасии» из Абакана, - рассказали "КП" представители команды. - Счет снова 3:0 в нашу пользу.

Сегодня, 14 января, у волейболисток перерыв. Игры в Омске возобновятся завтра. «Ангаре» предстоит сыграть с барнаульским ЖВК «Алтай-АГАУ».