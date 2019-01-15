2019-01-15T07:15:21+03:00
Происшествия

Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб

Женщину доставили в больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб.Иркутянка выжила на пожаре, спрятавшись в ванной, ее муж погиб.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Иркутска поступил звонок, очевидцы рассказали о пожаре в девятиэтажном доме по улице Розы Люксембург. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что из окон квартиры на первом этаже валит густой дым. Соседи поведали пожарным, что внутри находятся люди.

Ночью 15 января в одном из многоквартирных домов Иркутска произошел пожар. Еще до приезда спасателей 7 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Они рассказали подоспевшим пожарным, что в квартире, из которой идет дым, осталась супружеская пара. Железная дверь помешала спасателям сразу прийти на помощь, тогда было решено вырвать решетки на окнах.

- В ванной комнате удалось найти женщину, она выжила, хотя и надышалась угарным газом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Также на диване был обнаружен погибший мужчина.

Пострадавшую иркутянку с сильным отравлением доставили в больницу. Инспекторы пожарного надзора изучают место происшествия. По предварительной версии возможной причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года в Иркутской области произошло 242 пожара, на которых погибло 7 человек, 9 получили травмы.

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