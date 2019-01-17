2019-01-17T07:43:21+03:00
Общество

На трассах Иркутской области установили новые системы метеонаблюдения

Водители смогут увидеть состояние дороги в режиме онлайн
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На трассах Иркутской области установили новые системы метеонаблюдения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».На трассах Иркутской области установили новые системы метеонаблюдения. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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В Иркутской области завершилась программа по установке автоматической системы метеонаблюдения. Приборы, расположенные почти каждые 10 километров, собирают данные о температуре воздуха, осадках, силе ветра, состоянии дорожного покрытия и передают их в режиме реального времени. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье» рассказали подробности.

Сложная система датчиков круглосуточно собирает информацию и передает ее на сайт. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Сложная система датчиков круглосуточно собирает информацию и передает ее на сайт. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Система круглосуточно собирает информацию о ситуации на трассе. Это позволяет отслеживать появление заторов и гололеда. Особенно это актуально зимой при экстремальных погодных условиях, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - Данные доступны всем желающим на сайте учреждения.

Так что, запланировать дальнюю поездку стало проще и безопаснее. Водители смогут оценить положение дел на дороге еще из дома. Всего на трассах Иркутской области работает 113 камер видеонаблюдения, 53 дорожные метеостанции и 27 приборов интенсивности дорожного движения.

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