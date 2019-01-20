Съездили на гастроли: две подружки-карманницы из Иркутской области задержаны за кражи в Улан-Удэ
Криминальный дуэт из Иркутска совершил однодневный вояж в соседний регион. В Улан-Удэ 37-летняя ангарчанка и ее подельница обчистили сразу два магазина за один день. Но потратить похищенное им не удалось, по возвращении домой их задержали оперативники.
Пока одна из воровок отвлекала продавца, ее напарница, проникнув в кассу, забирала выручку. По этой схеме, женщины похитили 35 тысяч рублей за один день. Вот только они не учли, что их действия попали на камеру видеонаблюдения. Сыщики из Бурятии пришли к выводу, что это могли быть «гастролеры» и передали собранные улики иркутским коллегам, которые подтвердили это предположение.
- Личности девушек были установлены во взаимодействии с иркутскими полицейскими, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Известно, что 37-летняя жительница Ангарска уже была ранее судима.
Результатом поездки в Улан-Удэ стало два уголовных дела по статье «Кража». Следователи изучают все детали случившегося и проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.