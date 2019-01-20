2019-01-20T16:07:20+03:00
Общество

Прогноз погоды на 21 января: днем в городе -7

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 21 января: днем в городе -7Прогноз погоды на 21 января: днем в городе -7Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 21 января, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом днём на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-17, днем ожидается -5,-7 градусов.

- По области - переменная облачность, в северных районах - небольшой и умеренный снег, по остальной территории области снег будет идти местами, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье в ночь на понедельник -13,-18, при прояснении -23,-28, в западных, северо-западных районах местами-9,-14. Днем уличные термометры покажут -4,-9, при облачной погоде -13,-18, в западных и южных районах местами -4,+1.

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