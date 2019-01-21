Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдет в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:14 2019-01-21T04:14:44+03:00

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В Иркутской областной филармонии, в концертном зале 29 января пройдет ставший уже традиционным для иркутян концерт памяти Владимира Высоцкого.

- В программе вечера прозвучат всеми любимые популярные произведения Владимира Высоцкого, а также малоизвестные стихи и песни автора, - сообщает пресс-служба Иркутской областной филармонии.

Называться вечер будет «Нейтральная полоса», начало в 18.30. Исполнять песни будут участники Иркутского областного клуба бардовской песни «Мост».

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