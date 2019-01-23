2019-01-23T05:18:27+03:00
Спорт

Братчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России

До декабря 2020 года
Мария КНЯЗЕВА
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Братчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея РоссииБратчанин Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Александр Зубков написал заявление, в котором попросил приостановить его деятельность в качестве президента Федерации бобслея России. Основная причина – чтобы российские спортсмены могли беспрепятственно выступать на международных соревнованиях. Напомним, Зубков решением Международной антидопинговой комиссии от 16 января 2019 года дисквалифицирован до декабря 2020 года. В связи с этим в Москве состоялось заседание президиума федерации.

- Присутствовавшие на заседании 6 членов Президиума (Зубков А.Ю. не присутствовал) единогласно проголосовали за временное приостановление полномочий Зубкова А.Ю. и в соответствии с Уставом Федерации назначили временно исполняющей обязанности Президента Федерации и Председателя Президиума Федерации члена Президиума Аникину Елену, - сообщает пресс-служба Федерации бобслея России.

Федерация бобслея отмечает, что заменять Александра на посту президента Аникина будет временно, только на период дисквалификации Зубкова. Напомним, в ноябре 2017 Международный олимпийский комитет признал Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил. Тогда же его лишили золотых медалей, которые он завоевал на Олимпиаде в Сочи в соревнованиях двоек и четверок. Сам Александр применение допинга отрицает.

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