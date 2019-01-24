Депутаты ЗакСобрания Иркутской области инициируют поправки в законодательство о бесплатном питании школьников

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-24T08:22:52+03:00

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Сегодня бесплатно питаться в школьных столовых могут только дети, чьи родители имеют низкий доход, а также из многодетных семей. Перечень категорий детей, имеющих право на льготу, необходимо расширить, а также повысить качество питания - об этом заявил спикер Законодательного Собрания Сергей Сокол и поручил депутатам проработать вопрос.

- Необходим механизм, позволяющий максимально учесть нужды всех семей, имеющих детей, – считает председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Есть и еще одна проблема. Сегодня на бесплатные обеды не могут рассчитывать и дети-инвалиды. Все потому, что зачастую они посещают не государственные коррекционные школы, которых нет во многих районах области, а обычные. Не решен вопрос и с лечебным питанием для детей с такими заболеваниями как аллергия, диабет и другими.

По итогам обсуждения принято решение провести анализ статистических данных по количеству школьников разных категорий и, исходя из этого, посчитать сумму требуемого финансирования. К обсуждению темы депутаты вернутся в середине февраля.