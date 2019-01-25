2019-01-25T18:01:21+03:00
Общество

Более 100 патрульных групп будут дежурить в выходные дни на водоемах Иркутской области

Спасатели напоминают о технике безопасности на льду
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 100 патрульных групп будут дежурить в выходные дни на водоемах Иркутской области.Более 100 патрульных групп будут дежурить в выходные дни на водоемах Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Теплая погода, установившаяся в Иркутской области, привлекает все больше любителей активного отдыха. В связи с этим для профилактики происшествий МЧС России по Иркутской области увеличит число патрулей на ледовых переправах и водоемах. Особое внимание будет уделено Байкалу.

Зачастую, любители соцсетей в погоне за удачным кадром или необычным селфи забывают о мерах безопасности. Несмотря на то, что в заливах Байкала толщина льда достигает 70-ти сантиметров, спасатели предупреждают, что не стоит полагаться только на это. Следует остерегаться промоин и трещин.

- Более 100 патрульных групп будут дежурить в эти выходные, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области - На турбазах прилегающих к водоемам будет проведен инструктаж с отдыхающими и персоналом.

Помимо прочего, для безопасности туристов установят ограждающие вешки, запрещающие знаки и информационные аншлаги.

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