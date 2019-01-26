2019-01-26T12:27:03+03:00
Спорт

Чемпионат мира по санному спорту 2019: братчанин Семен Павличенко выиграл бронзу

Также еще один спортсмен из Приангарья Александр Горбацевич стал 15
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Чемпионат мира по санному спорту 2019: братчанин Семен Павличенко выиграл бронзу. Фото: Федерация санного спорта России.Чемпионат мира по санному спорту 2019: братчанин Семен Павличенко выиграл бронзу. Фото: Федерация санного спорта России.
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Вчера, 25 января в германском Винтерберге стартовали первые заезды Чемпионата мира по санному спорту 2019 года.

В спринте российску сборную представляли три спортсмена, двое из них родом из Иркутской области. Чемпион мира 2015 года Семен Павличенко из Братска завоевал бронзовую медаль, а Александр Горбацевич, тоже братчанин, стал 15.

Новым чемпионом мира стал австриец Йонас Мюллер, вторым – Феликс Лох из Германии.

Справка КП:

Семен Павличенко – российский саночник, родом из Братска. Единственный чемпион мира в истории российского санного спорта, трехкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях, серебряный призер чемпионата мира 2015 года в эстафете, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира, обладатель кубка нации, заслуженный мастер спорта и бронзовый призер национального первенства.

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