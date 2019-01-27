Обман в Интернете: за несколько дней жители Братска перевели мошенникам почти 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-27T09:37:59+03:00

Пожилые горожанки заплатили за анкету в соцсети и получение перевода, а 22-летний автомобилист внес предоплату за запчасть, которой так и не получил

Изменить размер текста: A A

В полиции Братска называют точную сумму, на которую попали горожане после обмана в соцсетях за последние дни. Пожилые люди сейчас активно осваивают интернет, но плохо ориентируются в способах обмана в сети, поэтому основной удар мошенники всех мастей наносят именно по ним. Легкая добыча.

-Так, 77-летняя пенсионерка рассказала, что на днях прошла опрос в соцсети, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - После этого ей поступило сообщение о выигрыше крупной суммы, для получения которой требовались данные банковской карты вместе с цифровым кодом на её оборотной стороне.

В надежде на неожиданный куш женщина выполнила условия. Приз - понятие эфемерное. А вот с ее счета оператор сотовой связи снял более 3 тысяч рублей. Но это - мелочь по сравнению с потерей 150 тысяч. Их лишилась 71-летняя жительница города при попытке продать свой дом через популярный сайт. Само по себе это вполне возможно, но...

-Вскоре на предложение откликнулся первый претендент, - продолжают в ГУ МВД по Иркутской области. Женщина, как выяснилось позже в процессе проверки, позвонила из республики Чувашия.

Покупательница согласилась произвести предоплату - 50 тысяч рублей. Но сыграла на том, что пожилая женщина не разбиралась во всех тонкостях того, как сделать перевод на карту. Она поверила в то, что необходимо пройти к банкомату и под диктовку, сама того не зная, перевела преступникам 150 тысяч рублей. Похожая ситуация произошла и с 54-летней горожанкой при продаже мини-снегохода. Преступник согласился "перевести" за технику, не глядя, 80 тысяч рублей. Вполне вероятно, что он рассчитывал на предыдущую схему, но во время переговоров узнал - на счету у продавца слишком мало средств. Он уговорил женщину пополнить баланс. И это большая удача, что она положила туда только 8 тысяч рублей, которые и стали добычей мошенника из Татарстана.

Что касается истории с 22-летним автомобилистом, то тут все просто. Парень заплатил за нужную ему запчасть до ее получения и осмотра. Перевел деньги продавцу под честное слово - 16 тысяч рублей. Зря. Ибо довольно быстро, не дождавшись поставки, братчанин выяснил, что транспортная компания, названная продавцом, заказа не получала.

Полиция призывает быть внимательными при совершении виртуальных сделок и неизвестных вам операций с банковскими картами.