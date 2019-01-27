Мемориальную доску на доме где жил драматург Владимир Гуркин, открыли в Черемхове

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-27T15:20:57+03:00

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В Черемхове открыли мемориальную доску известному драматургу, почетному жителю города Владимиру Гуркину. Табличку повешали на доме №7 по улице Горького, где жил и работал автор пьесы «Любовь и голуби». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Черемхова.

Напомним, Владимир Гуркин переехал в Черемхово в 7-летнем возрасте из Пермкого края. Учился на актерском отделении Иркутского театрального училища, затем в Литературном институте им. М. Горького. Работал в Иркутском ТЮЗе . Его пьеса «Любовь и голуби» шла во всех театрах России, а затем была экранизирована известным режиссером Владимиром Меньшовым

Напомним, в сентябре 2016 года Владимиру Гуркину открыли бронзовый барельеф в Иркутске. Установили его в символичном месте – под голубятней в 130-м квартале, в день, когда драматургу исполнилось бы 65 лет. Увы, он ушел рано, в 2010…