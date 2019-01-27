Прогноз погоды в Иркутске: 28 января в городе снег и сильный ветер
В Иркутске 28 января будет переменная облачность, ночью синоптики осадков не обещают, а вот днём пойдет снег. Ветер в понедельник подует западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы днём до 15 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -16,-18 градусов. Днем столбики уличных термометров покажут -11,-13.
- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём по всей области - небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью юго-западный, северо-западный. Днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, метели.
Температура 28 января в Приангарье ночью -14,-19, при прояснении -24,-29. Днем по области ожидается -12,-17, местами -20,-25 градусов.