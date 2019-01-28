2019-01-28T11:14:42+03:00
Общество

100 километров по тайге: участковый спас от голода семью отшельников из Иркутской области

Уже известно, что капитана полиции Александра Гурикова ждет поощрение
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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100 километров по тайге: участковый спас от голода семью отшельников из Иркутской области.100 километров по тайге: участковый спас от голода семью отшельников из Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Посреди тайги, в 25 километрах от поселка Эдучанка в Усть-Илимском районе Иркутской области уже более 20 лет проживает семья, муж и жена. Глава семейства лишь изредка выбирается в поселок за самым необходимым. Во время очередной поездки за припасами, мужчина обнаружил, что единственную дорогу к селу замело снегом. Попав в безвыходную ситуацию, он обратился за помощью в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района.

Однако ближайший снегоход был в 75 километрах в селе Седаново. На подмогу отправился Александр Гуриков, местный участковый. Добравшись до Эдучанки, полицейский пересел на снегоход. Ему потребовалось потратить 4 часа на то, чтобы найти людей среди тайги. К тому времени уже было 22.00 часа ночи.

- Передав продукты и отогревшись после трудного пути, капитан полиции Александр Гуриков вновь отправился в дорогу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Несмотря на усталость, нужно было спешить, пока метель не замела следы. Лишь в 4 часа утра он вернулся в Эдучанку.

Уже известно, что участкового Александра Гурикова решено поощрить за помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

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