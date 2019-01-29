2019-01-29T13:10:56+03:00
Происшествия

Забили до смерти: двое 16-летних подростков убили своего знакомого в Иркутске

Они рассказали следователям, что избили погибшего во время ссоры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Забили до смерти: двое 16-летних подростков убили своего знакомого в ИркутскеЗабили до смерти: двое 16-летних подростков убили своего знакомого в Иркутске
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Окровавленного мужчину заметили в ночь на 26 января, на одной из улиц микрорайона Зеленый местные жители. Пострадавший, лежавший на снегу был без сознания, но еще дышал. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи пытались спасти ему жизнь, но сделать этого не удалось. Травмы оказались слишком серьезные. Через несколько часов он умер.

Полицейским тем временем уже удалось выйти на след подозреваемых в жестоком избиении погибшего. Ими оказались двое 16-летних подростков. На допросе они рассказали следователям, что избили своего знакомого во время ссоры, после чего скрылись.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Оба несовершеннолетних задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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