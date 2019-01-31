2019-01-31T09:28:17+03:00
Общество

Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами

В частности, они касаются новой системы обращения с отходами
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗакСобрания Иркутской области Байкальская природоохранная прокуратура вынесла несколько предложений, направленных на совершенствование регионального законодательства. Так, одно из них касается перехода на новую систему обращения с отходами в части передачи полномочий сельских поселений в этой сфере на уровень муниципальных районов. Предлагается также рассмотреть вопрос о передачи полномочий органов местного самоуправления по установления тарифов в области обращения с отходами на региональный уровень.

Другое предложение прокуратуры касается необходимости строительства стационарных снегоплавильных установок в Иркутске, Ангарске и Братске. Это позволит решить проблему утилизации химически загрязненных твердых осадков с городских улиц и федеральных трасс. Другие инициативы касаются модернизации и расширения действующей ливневой канализации, строительства рыбоводного пункта в Киренском районе, а также совершенствования законодательства в сфере охоты.

Члены комитета направят предложения председателю областного парламента, чтобы включить их в проект повестки сессии ЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следственный комитет проверит обстоятельства аварии маршрутки Оса-Иркутск и КамАЗа в Иркутской области
Почти 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, подали заявку на ежемесячную выплату в Иркутской области
44 ледовые переправы открыты в Иркутской области
ЗакСобрание Иркутской области подготовило проект изменений в Налоговый кодекс РФ
Ангарский цементно-горный комбинат подвел итоги работы в 2018 году
Племянник Андрея Тарковского покажет свой дебютный фильм на Байкале
Поправки о дачных дорогах и хозобъектах поддержали депутаты Заксобрания Иркутской области
Торговые места на Центральном рынке Иркутска пользуются повышенным спросом
Банду, обналичившую более 600 миллионов рублей, осудили в Иркутске
Пожар в Иркутске: горела новостройка в Ленинском округе
ДТП с участием маршрутки и «Камаза» в Иркутской области: 4 человека погибли
Первенство России по легкой атлетике в Волгограде: в спринте первое место у иркутянина
В Иркутске стартовала регистрация на детский турнир по подледной рыбалке
Курсы «Русский по пятницам» для подготовки к Тотальному диктанту начнутся в Иркутске 8 февраля
Прогноз погоды в Иркутске: 31 января днем в городе -9, по области до -39
Водителя с поддельными правами задержали в Иркутской области
Ограбление библиотеки в Иркутской области раскрыли благодаря потерянной перчатке
МЧС предупреждает: холода возвращаются в Иркутскую область
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые истребители на Иркутском авиационном заводе
В Иркутске ищут женщину, похитившую забытые у банкомата деньги
Убийство из ревности: житель Братска убил своего знакомого, который приставал к его подруге
Противотуберкулезное отделение в Зиме временно закрыли после проверки Роспотребнадзора
Пятеро жителей Иркутской области предстанут перед судом за похищения имущества на 2,5 млн рублей