Байкальская природоохранная прокуратура обратилась к депутатам областного парламента с законотворческими инициативами

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-31T09:28:17+03:00

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На заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗакСобрания Иркутской области Байкальская природоохранная прокуратура вынесла несколько предложений, направленных на совершенствование регионального законодательства. Так, одно из них касается перехода на новую систему обращения с отходами в части передачи полномочий сельских поселений в этой сфере на уровень муниципальных районов. Предлагается также рассмотреть вопрос о передачи полномочий органов местного самоуправления по установления тарифов в области обращения с отходами на региональный уровень.

Другое предложение прокуратуры касается необходимости строительства стационарных снегоплавильных установок в Иркутске, Ангарске и Братске. Это позволит решить проблему утилизации химически загрязненных твердых осадков с городских улиц и федеральных трасс. Другие инициативы касаются модернизации и расширения действующей ливневой канализации, строительства рыбоводного пункта в Киренском районе, а также совершенствования законодательства в сфере охоты.

Члены комитета направят предложения председателю областного парламента, чтобы включить их в проект повестки сессии ЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU