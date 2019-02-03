Торговый киоск сгорел в Усть-Илимске

СЕГОДНЯ 05:45 2019-02-03T05:45:52+03:00

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Увы, зима – сезон ЧП. Сводки МЧС каждый день пестрят сообщениями об очередном пожаре. Так, 2 февраля загорелся торговый киоск в центре Усть-Илимска.

- Киоск принадлежал местному предпринимателю, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Деревянное сооружение пламя уничтожило за считанные минуты.

Огонь потушили за несколько минут. Несмотря на это, от киоска ровным счетом ничего не осталось. Восстановлению торговая точка не подлежит.

Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог или неисправность электропроводки. Выясняют и сумму ущерба.

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В пожарную службу Шелехова поступил звонок, сторож местной религиозной организации рассказал о том, что 30-ом квартале горит здание «дома молитвы» баптистской церкви. Мужчина услышал треск и спустившись в подвал увидел искрящийся электрощит.

ИСТОЧНИК KP.RU