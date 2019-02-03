СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-03T15:03:41+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 4 февраля днем в городе -24, по области до -42 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 4 февраля ожидается переменная облачность, утром и днём будет идти слабый снег. Ветер в городе, как обещают синоптики, в понедельник - северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -31,-33, днем -22,-24 градуса.

- По области - переменная облачность, местами слабый снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер 4 февраля юго-западный, северо-западный 5-10 м/с.

По Иркутской области температура ночью ожидается -34,-39, в пониженных формах рельефа -44,-49, в южных районах при облачной погоде -29,-34. Днем в Приангарье -22,-27, местами -31,-36. Очень холодно будет в северных районах области: ночью -44,-49, при натекании облачности -35,-40. Днем там же -30,-35, местами -37,-42 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU