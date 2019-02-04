Лыжня России 2019 в Иркутске: гонку перенесли на 17 февраля

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-04T13:53:42+03:00

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Из-за сильных морозов, которые пришли в Приангарье, в Иркутске с 9 на 17 февраля перенесли Всероссийскую массовую гонку Лыжня России 2019. Такое решение приняло министерство спорта региона. Добавим, что место и время начала старта останется прежним. Лыжня России 2019 состоится на лыжной базе ИрГАУ в поселке Молодежный в 13.00.

- По предварительному прогнозу, в ночь на 9 февраля в Иркутске ожидается -32 градуса, днем температура составит -21, -23, - отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник. – Поэтому мы решили не морозить участников.

Добавим, что регистрация участников Лыжни России останется неизменной и пройдет с 6 по 8 февраля с 10.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Модный квартал». Кроме того, зарегистрироваться можно в день старта, 17 февраля, с 10.30 до 12.30 на месте центрального старта, в поселке Молодежный Иркутского района. Регистрация онлайн продлится до 15 февраля до 16.00 часов на официальном сайте мероприятия ЛыжняРоссии38.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU