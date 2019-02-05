Выставка фотографий с Валентином Распутиным и природой Байкала и Саян откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:25 2019-02-05T05:25:37+03:00

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В четверг в Галерее сибирского искусства откроется выставка одного из самых известных и старейших иркутских фотохудожников — Бориса Васильевича Дмитриева. Она посвящена 80-летию автора. Иркутяне смогут увидеть его фотоэпопею природы и человека, истории Сибири.

- Основной темой художника является природа - Байкал, Саяны, Ольхон, Шумак, Аршан - и старый Иркутск, а также природа разных стран: США, Франция, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Китай, - рассказали в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Места, где побывал Борис Васильевич, становятся картинами. Они помогают увидеть привычное в неожиданном свете.

Отдельного внимания заслуживают фотопортреты. Так, в галерее можно будет увидеть цикл работ, посвященный писателям, художникам, поэтам. Отдельное место в нем заняли фотокарточки с Валентином Распутиным – знаменитым нашим земляком, автором таких шедевров как «Прощание с Матерой», «Уроки французского», «Последний срок» и других произведений.

Распутин, 1991 год. Фото Бориса Дмитриева. Предоставлено Иркутским художественным музеем

Стоит отметить, что за 70-летний стаж работы Дмитриева выставляли множество раз как в России, так и за рубежом. В Иркутске выставка откроется 7 февраля в 16.00. Вход на открытие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU