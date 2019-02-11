Супруги из Иркутской области осуждены за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-11T07:00:43+03:00

Муж получил 17 лет колонии, а его жена 14 лет

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Еще одна семейная пара попалась за торговлей наркотиками. Иркутский областной суд вынес приговор супругам из Зимы, которых признали виновными в сбыте запрещенных веществ.

37-летний мужчина и его 39-летняя жена почти год отравляли родной город через сеть закладок. На этом конспирация не заканчивалась. Чтобы оставаться незаметными, они также использовали электронные платежи, не встречаясь с покупателями лично. Но полицейские все же смогли выйти на след наркодилеров и задержать их.

- В ходе обыска у них изъяли приспособления для изготовления запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, были найдены весы, сим-карты и мобильные телефоны.

Сыщики также выяснили, что парочка и сама страдает от наркотической зависимости. Собранных следователями улик хватило для вынесения обвинительного приговора обоим супругам. Присяжные вынесли решение единогласно, следующие 17 лет муж-наркоторговец проведет в колонии строгого режима. Его супруга получила 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU