2019-02-11T07:59:34+03:00
Общество

Числилась умершей по ошибке: братчанка через суд доказала, что она жива

Женщину перепутали с пациенкой, которая скончалась в больнице Усолья-Сибирского
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Числилась умершей по ошибке: братчанка через суд доказала, что она живаЧислилась умершей по ошибке: братчанка через суд доказала, что она живаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С октября прошлого года жительница Братска перестала получать пенсию, все ее счета в банках оказались заблокированы, а медицинский полис аннулирован. Узнав причину этого, женщина едва не потеряла дар речи. Оказалось, что несколько месяцев она числится умершей во всех информационных базах государственных органов.

- Мы провели проверку и выяснили, что в августе прошлого года одна из больниц Усолья-Сибирского констатировала и засвидетельствовала органом ЗАГСа смерть другой женщины, также называвшей себя жительницей Братска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - С ней ее и перепутали.

Чтобы восстановить права "заживо похороненной" братчанки, прокурор обратился в суд. Во время разбирательства сведения о регистрации ее смерти были признаны недействительными и аннулированы. Женщина вновь начнет получать пенсию и ее счета в банке разблокируются. Добавим, что сейчас полицейские устанавливают личность той самой братчанки, которая умерла в больнице Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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