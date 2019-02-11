Мороз уходи: жители Братска устроили пикеты против аномальных холодов

11 Февр. 12:40 2019-02-11T12:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Твердое и решительное «нет», сказали жители Братска, выступив с протестом против…морозов! Наступившие в Иркутской области морозы стоят в регионе уже вторую неделю и порядком измучили жителей северных территорий. В эти дни утро братчан начиналось не с кофе, а с просмотра новостей погоды. Но упрямый столбик термометра никак не желал подниматься, показывая суровые -40 градусов

Местные активисты, решили юмором поддержать своих земляков истосковавшихся по теплу. Фото: Иван Аристов.

Однако стужа не сломила позитивный настрой группы местных активистов, которые решили юмором поддержать своих земляков истосковавшихся по теплым погожим денькам.

- Мы все любим зиму и снег, - объясняет организатор акции Иван Аристов. – Но морозы не дают насладиться ей полностью. У всех уже накопилась усталость от морозов.

А некоторые, решили выделиться еще ярче. Фото: Иван Аристов.

Лозунг у сибиряков простой – «Мороз, уходи»! Иван, как и его друзья, надеются, что их перформанс зарядит братчан веселым настроением до наступления тепла. Кстати, многие жители Братска уже восторженно отзываются о необычных протестах. Так что можно считать, что замысел удался. Тем временем, по прогнозам синоптиков, ждать тепла осталось уже совсем недолго. Уже в течение недели холода и вправду уйдут из Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU