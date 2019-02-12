2019-02-12T04:22:51+03:00
Звезды

Для гастролей во Франции Иркутский драмтеатр изготовит новые декорации

Иркутяне смогут увидеть их в апреле
Мария КНЯЗЕВА
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Для гастролей во Франции Иркутский драмтеатр изготовит новые декорации. Фото: Иркутский драматический театр им. ОхлопковаДля гастролей во Франции Иркутский драмтеатр изготовит новые декорации. Фото: Иркутский драматический театр им. Охлопкова
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Спектакль иркутян вошел в программу дней российской культуры на берегу Женевского озера. Иркутский драматический театр едет на гастроли во Францию в мае. Артисты покажут постановку «Идиот» по роману Федора Михайловича Достоевского. Специально для этого выступления охлопковцы изготовят новые декорации. Эта необходимость возникла из-за того, что в Иркутске постановка рассчитана на 200 зрителей, которые располагаются прямо на сцене вокруг действия. А театр Мориса Новарина в городе Тонон-ле-Бен Департамента Верхняя Савойя, где предстоит играть иркутянам вмещает 700 человек. В иркутской версии декорация размещена в четырёх горизонтальных ярусах, которые соединяет гигантская спираль рулетки. Что же придумают художники театра? Иркутские театралы смогут увидеть в апреле. Спектакль на родной земле перед поездкой на гастроли актеры сыграют два раза с новым оформлением.

- Артисты во Франции будут играть на родном русском языке, - рассказали в пресс-служба Правительства Иркутской области. – Действие будет сопровождаться субтитрами.

Сейчас спектакль проходит в таком формате. Фото: Правительство Иркутской области

Сейчас спектакль проходит в таком формате. Фото: Правительство Иркутской области

Дружеские отношения охлопковцев с французскими артистами завязались в 2017 году. Когда театральная компания из Гренобля «Бумажный кораблик» приехала на XI Международный театральный фестиваль им. А.В. Вампилова. Напомним, французы привезли спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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