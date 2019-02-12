2019-02-12T09:45:20+03:00
Происшествия

Почти 300 тысяч рублей заплатил мошенникам житель Ангарска за покупку несуществующего автомобиля

Лжепродавец убедил его в честности сделки с помощью копии фальшивых документов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Почти 300 тысяч рублей заплатил мошенникам житель Ангарска за покупку несуществующего автомобиля.Почти 300 тысяч рублей заплатил мошенникам житель Ангарска за покупку несуществующего автомобиля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики не перестают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. К полицейским за помощью обратился 49-летний ангарчанин, который рассказал сыщикам, что стал жертвой мошенника.

Житель Ангарска попался на распространенную схему обмана в Интернете. На сайте объявлений о купле-продаже он увидел информацию о продаже внедорожника за 300 тысяч рублей. По условиям сделки, 49-летний ангарчанин должен был перевести задаток в 10 тысяч рублей, чтобы встать первым в очереди потенциальных покупателей. Мужчина, отправив деньги, уже стал собираться за автомобилем и даже купил билеты на поезд.

- Под разными предлогами лжепродавец потребовал предоплату за машину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С помощью копии фальшивых документов он убедил ангарчанина в честности сделки.

После того, как доверчивый мужчина перевел еще 288 тысяч рублей, мошенник перестал выходить на связь.

В похожую ситуацию попала еще одна жительница Ангарска. Женщина пыталась купить в Сети норковую шубу. Да вот к несчастью натолкнулась на очередных жуликов, которые обманом выманили у нее 38 тысяч рублей.

Сыщики выясняют все подробности случившегося и устанавливают личности аферистов. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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