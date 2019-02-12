Иркутянка отдала 84 тысячи рублей квартирному аферисту

12 Февр. 14:30 2019-02-12T14:30:27+03:00

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В полицию Иркутска обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила, что попалась на удочку мошенника при сдаче жилья в микрорайоне Юбилейный. Оказалось, незадолго до этого с ней связался лже-квартирант и представился военнослужащим, которому требуется временное жилье. Также он добавил, что недавно перевелся на службу в наш регион и ему нужны квитанции об оплате, для того, чтобы предоставить их на работе.

Оплату за аренду жилья мужчина пообещал отдать сразу на несколько месяцев вперед. Сибирячка доверилась человеку в форме и отправила мошеннику 84 тысячи рублей. Больше на связь он не выходил.

- Стало известно, что номера телефонов, с которых звонил злоумышленник, зарегистрированы в Подмосковье. Розыск мошенника продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сложности добавляет то, что потерпевшая обратилась в полицию лишь спустя 10 дней после передачи денег. Полицейские призывают всех быть внимательными и не отдавать свои сбережения незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU