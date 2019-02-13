2019-02-13T11:10:49+03:00
Происшествия

Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде

Нерадивые преступники попали на запись камеры видеонаблюдения [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде.Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Усть-Орде ищут двух мужчин, которые сегодня 12 февраля в пять часов утра слили бензин из бака машины скорой помощи.

- Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции сегодня, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские выяснили, что около 5 часов утра неизвестные проникли на территорию отделения «Скорой помощи» и похитили из бака автомашины 15 литров топлива, после чего скрылись.

Но совсем незаметно провернуть такое дело мужчинам не удалось. Авто было припарковано рядом со зданием, на котором расположена камера видеонаблюдения, которая и записала их преступление от начала до конца. Сейчас полицейские разыскивают воров.

Граждан, узнавших разыскиваемых, просьба обращаться в дежурную часть МО МВД России «Эхирит-Булагатский» по телефонам: (39541) 3-10-09 или 02, 112- с мобильного телефона.

Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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