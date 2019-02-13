Бдительная продавщица из Братска помогла задержать вора

13 Февр. 11:38 2019-02-13T11:38:59+03:00

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Накануне жительница Братска как обычно вышла на работу в павильон мини-рынка. В ларек зашел неизвестный мужчина и предложил женщине приобрести новенький айфон за приятную сумму, всего 5 тысяч рублей. Такое выгодное предложение объяснил тем, что забрал телефон у друга за долги и решил продать.

- Как рассказала полицейским 30-летняя братчанка, она сразу заподозрила, что товар может быть ворованным: телефон был на блокировке, а так называемый владелец снять её не смог, - сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области.

В то время, когда преступник презентовал гаджет, на его экране высветился неизвестный номер, продавщица не думая набрала эти цифры со своего телефона. На другом конце провода сообщили о том, что ищут тот самый айфон. Мужчина попытался скрыться, но братчанка уже успела позвонить полицейским и предупредить охранника рынка, которые не выпускали его до приезда патруля.

Уже в отделении полиции выяснилось, что 40-летний вор уже был судим а подобные деяния.

- Похититель пояснил, что около 15 часов на улице Комсомольской увидел грузовик, на приборной панели которого лежал дорогой телефон, - добавили в пресс-службе. - Кабина оказалась открытой, что позволило ему беспрепятственно присвоить чужое имущество. Свой трофей, стоимостью 40 тысяч рублей, подозреваемый решил сбыть за 5 тысяч в другом конце города.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU