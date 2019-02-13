2019-02-13T14:08:42+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку

Сыщики составили портрет подозреваемого
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку. Фото: портрет подозреваемого. Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку. Фото: портрет подозреваемого. Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжают поиск молодого человека, который совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки в городе Железногорск-Илимский.

Это произошло вечером 1 января, когда ребенок возвращался домой. Преступник поджидал свою жертву в подъезде дома, где и случилось нападение. После чего парень сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Розыск продолжается, удалось составить более точный портрет подозреваемого.

Также, сыщики сообщили приметы нападавшего. На вид 17-19 лет, рост 160-170 см, худой, тонкие губы, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серый пуховик с меховым капюшоном, темную вязаную шапку, темные штаны и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о личности мужчины, либо о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

В Иркутской области продолжают поиск молодого человека, который совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки в городе Железногорск-Илимский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына
В иркутском Доме Кузнеца, возможно, разместят филиал Московской консерватории
День всех влюбленных в Иркутске: иркутян приглашают на экскурсию в Ботанический сад
За убийство фермеров из Иркутской области жители Бурятии лишаться свободы на срок от 11 до 24 лет
Белый месяц в Иркутске: выставка бурятских художников откроется в Краеведческом музее
Прогноз погоды в Иркутске: 14 февраля днем -13 градусов
Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области
Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля
Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей
Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС
Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участников
Бдительная продавщица из Братска помогла задержать вора
Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 лет
Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде
Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях
Стрельба рядом с рестораном в Черемхове: сдался еще один подозреваемый в убийстве мужчины
ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин
29-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Школьники Братска показали отличные знания разных предметов
В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз