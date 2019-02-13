13 Февр. 14:08 2019-02-13T14:08:42+03:00

Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку. Фото: портрет подозреваемого. Пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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В Иркутской области продолжают поиск молодого человека, который совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки в городе Железногорск-Илимский.

Это произошло вечером 1 января, когда ребенок возвращался домой. Преступник поджидал свою жертву в подъезде дома, где и случилось нападение. После чего парень сбежал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Розыск продолжается, удалось составить более точный портрет подозреваемого.

Также, сыщики сообщили приметы нападавшего. На вид 17-19 лет, рост 160-170 см, худой, тонкие губы, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в серый пуховик с меховым капюшоном, темную вязаную шапку, темные штаны и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о личности мужчины, либо о его местонахождении, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

В Иркутской области продолжают поиск молодого человека, который совершил насильственные действия в отношении 11-летней девочки в городе Железногорск-Илимский.

ИСТОЧНИК KP.RU