2019-02-13T15:35:30+03:00
Происшествия

Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области

С переломом ребенка доставили в больницу
Ольга БУЕВА
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Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской областиШестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской областиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Зимние развлечения не безопасны. Так в Эхирит-Булагатском районе произошел несчастный случай. В селе Тугутуй мальчик скатился со стихийной горки и попал под колеса проезжавшего мимо автомобиля.

- С переломом правой голени ребенка госпитализировали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Полицейские немедленно выдали предписание главе поселка о том, что все опасные скаты нужно засыпать противогололедным материалом.

В полиции напомнили, что зимой увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые неожиданно выезжают на дорогу на санках или снегокатах. Поэтому стражи порядка в это время года особое внимание уделяют стихийным горкам, расположенным около проезжих частей. Сотрудники ГИБДД постоянно контролируют места возможного образования небезопасных снежных возвышенностей, с которых могут кататься дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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