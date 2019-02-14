Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына

СЕГОДНЯ 05:08 2019-02-14T05:14:10+03:00

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Сын супругов из Усолья-Сибирского Иркутской области умер в больнице Иркутска и был доставлен в морг. Из-за болезни ему потребовался посмертный грим. Родители оплатили и его. Как выяснилось позже, в день похорон ритуальной службе выдали не то тело. Подмены не заметили ни родители, ни все, кто пришел на прощание. Однако, об ошибке усольчанам сообщили на следующий день, когда они пришли на кладбище «проведать» сына.

- Мужчине и женщине пришлось 5 часов провести в полиции, где они писали заявление о подмене трупа и давали показания следователю, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. - По окончании процедуры оформления документов, была проведена эксгумация и перезахоронение тела их сына.

Родители тяжело перенесли повторные похороны сына. Потребовалось даже вызывать скорую помощь.

Виновный санитар признал свою вину полностью, он оплатил эксгумацию и повторное захоронение. Работодатель также назначил ему дисциплинарное взыскание и Усольский суд постановил, что семейной паре причинен моральный и нравственный вред. Ответчик- бюро, где работает санитар, и сам санитар спорить с этим не стали. Суд постановил взыскать с бюро 33 тысячи рублей в пользу отца и 38 – в пользу матери. В них входят и оплата услуг представителя родителей в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU