2019-02-14T08:12:37+03:00
Происшествия

В поселке Култук подтопило 16 дачных участков

Угрозы местным жителям нет
Олег Федоров
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В поселке Култук подтопило 16 дачных участков. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.В поселке Култук подтопило 16 дачных участков. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Реки Медлянка и Тиганчиха разлились в Слюдянском районе. Из-за этого вода подтопила приусадебные участки жителей поселка Култук. Так Тиганчиха затопила 5 участков, воды Медлянки накрыли 11. Под водой оказались улицы Кирова, Пушкина, Крылова. Стихия доставила неудобства 63 местным жителям, в том числе 21 ребенку. Слюдянский пожарно-спасательный гарнизон провел обсыпку щебнем вдоль русла рек. Также спасатели распилили лед с помощью тяжелой техники. В операции участвовало 15 человек и 8 единиц техники.

- На совещании комиссии мы приняли решение о введении режима ЧС в поселке, чтобы привлечь средства для водоотводных работ,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сейчас местным жителям ничего не угрожает. В эвакуации необходимости нет. Пункт временного размещения находится в полной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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