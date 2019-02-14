2019-02-14T13:50:24+03:00
Общество

Буддисты Бурятии потребовали от Аллы Михеевой извинений

Ведущую обвинили в том, что она неуважительно отнеслась к восточным традициям
Олег ФЕДОРОВ
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Буддисты Бурятии потребовали от Аллы Михеевой извинений. Фото: ведущие «Вечернего Урганта» Алла Михеева и Александр Гудков в гостях у Радио «Комсомольская правда» в 2016 году.Буддисты Бурятии потребовали от Аллы Михеевой извинений. Фото: ведущие «Вечернего Урганта» Алла Михеева и Александр Гудков в гостях у Радио «Комсомольская правда» в 2016 году.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Нешуточный скандал разгорается после выхода в эфир на федеральном канале шуточного «Острого репортажа с Аллой Михеевой». На этот раз телеведущая отправилась в Бурятию на празднование Белого месяца Сагаалгана. Из Иволгинского дацана она привезла благовонную палочку, которую и показала в эфире передачи «Вечерний Ургант». После демонстрации, девушка потушила ее в кружке.

- Не знаю, можно ли так затушить? - спросила Алла ведущего.

- Но Вы же уже так сделали. Роскошно, - ответил ей ведущий программы Иван Ургант.

Такое поведение для некоторых буддистов показалось оскорбительным. Через соцсети они потребовали извинений.

- Мы их не тушим, а отламываем, и она сама догорает, - высказался в соцсети известный самбист Александр Намсараев. - Пусть просит прощение за такое кощунство.

Нашлись в Интернете и те, кто оправдывает девушку, считая, что она могла не знать всех тонкостей чужой культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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