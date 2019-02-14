Буддисты Бурятии потребовали от Аллы Михеевой извинений
Нешуточный скандал разгорается после выхода в эфир на федеральном канале шуточного «Острого репортажа с Аллой Михеевой». На этот раз телеведущая отправилась в Бурятию на празднование Белого месяца Сагаалгана. Из Иволгинского дацана она привезла благовонную палочку, которую и показала в эфире передачи «Вечерний Ургант». После демонстрации, девушка потушила ее в кружке.
- Не знаю, можно ли так затушить? - спросила Алла ведущего.
- Но Вы же уже так сделали. Роскошно, - ответил ей ведущий программы Иван Ургант.
Такое поведение для некоторых буддистов показалось оскорбительным. Через соцсети они потребовали извинений.
- Мы их не тушим, а отламываем, и она сама догорает, - высказался в соцсети известный самбист Александр Намсараев. - Пусть просит прощение за такое кощунство.
Нашлись в Интернете и те, кто оправдывает девушку, считая, что она могла не знать всех тонкостей чужой культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU