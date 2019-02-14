2019-02-14T16:47:43+03:00
Общество

В Иркутске отпразднуют 90-летие Василия Шукшина

Творческая встреча пройдет в Культурном центре Александра Вампилова
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: предоставлено Культурным центром Александра ВампиловаФото: предоставлено Культурным центром Александра Вампилова
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«Калина красная», «Печки-лавочки», «Живёт такой парень…» Завтра, 15 февраля, в Литературно-театральном салоне Культурного центра Александра Вампилова в Иркутске пройдет творческий вечер «Даёшь сердце!», посвященный 90-летию Василия Шукшина.

- Встреча посвящена судьбе и творческому пути Василия Макаровича, она будет наполнена его неповторимым юмором и глубоким пониманием жизни, музыкой, и, конечно, отрывками из произведений, - сообщает пресс-служба центра.

Подготовили праздничное мероприятие студенты Иркутского театрального училища и профессиональные актёры, режиссером вечера стала театральный педагог, актриса Театра юного зрителя им. А. Вампилова Елена Константинова. Начало в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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