Первенство СФО по русским шашкам: у сборной Иркутской области 26 золотых медалей

СЕГОДНЯ 03:34 2019-02-15T03:34:12+03:00

Соревнования проводились в трех программах: классической, быстрой и молниеносной

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Первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам завершилось накануне в Ангарске. На турнир приехали шашисты из Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края.

- Соревнования проводились в шести возрастных группах, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В целом в копилке команды Иркутской области – 26 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Золоте медали завоевали Петр Смолин, Георгий Апрелков, Денис Филатов, Тимур Бухашеев, Юлия Зарубина, Василий Номогоев, Николай Котолик, Вадим Хаханов, Полина Шаракшинова, Вячеслав Сербаев, Алексей Новицкий, Альберт Тогощеев, Эвилина Гогоберидзе, Анастасия Абагаева, Софья Шейко, Игорь Ботороев.

Серебро у Петра Смолина, Георгия Апрелкова, Вячеслава Лапиги, Дениса Филатова, Тимура Бухашеева, Василия Номогоева, Николая Котолика, Татьяны бадаевой, Алины Сафаровой, Ильи Борщева, Александра Низовцева, Степана Одинцова, Анастасии Чирковой, Алексея Новицкого, Тимофея Ворожцова, Михаила Сергунова, Эвилины Гогоберидзе, Яны Аюровой.

Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

Бронзовыми медалями наградили Вячеслава Лапигу, Андрея Серганова, Дмитрия Сыренова, Дмитрия Зайцева, Екатерину Бобоеву, Илью Борщева, Полину Шаракшинову, Михаила Бурлакова, Степана Одинцова, Алексея Онищенко, Алексею Новицкому, Альберта Тогощеева, Тимофея Ворожцова, Анастасию Абагаеву, Яну Аюрову, Веру Демидкову,

По итогам сборная Иркутской области выиграла общекомандный зачет, отмечают в Минспорте. Второе место заняли шашисты Кемеровской области. Третье место – у спортсменов Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU