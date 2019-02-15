2019-02-15T04:26:29+03:00
Общество

«Дом Семьи» в Иркутске: бесплатные консультации психолога, юриста и других специалистов

Советы могут получить родители и те, кто планируют ими стать
Мария КНЯЗЕВА
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«Дом Семьи» в Иркутске: бесплатные консультации психолога, юриста и других специалистов«Дом Семьи» в Иркутске: бесплатные консультации психолога, юриста и других специалистовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Иркутске открылся второй «Дом семьи». На этот раз в Свердловском районе города. Консультации в нем могут получить жители Университетского, Первомайского, Юбилейного и Академгородка.

- В «Доме семьи» бесплатные приемы ведут психолог, социальный педагог, юрист, медицинский работник, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. – Получить совет можно на темы, связанные с созданием, планированием семьи, семейными отношениями и воспитанием детей.

Адрес центра: ул. Лермонтова, 96. Первый «Дом семьи» появился в Иркутске в 2016 году. Находится он на Советской, 96. Так как услуги специалистов оказались востребованными, решено открыть такие дома в каждом районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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