Больница закупит лекарства для ребенка-инвалида после вмешательства Прокуратуры Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:46 2019-02-15T04:46:43+03:00

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Жительница Шелехова обратилась в Прокуратуру Иркутской области с жалобой, что ее полуторогодовалому ребенку не выдают бесплатные лекарства.

- Установлено, что мальчик имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, входящим в список важнейших и жизненно необходимых, - сообщает Прокуратура Иркутской области. - Однако «Шелеховская районная больница» - областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения - дополнительную заявку на его приобретение своевременно не сформировала. Соответственно, препараты не были закуплены и не предоставлялись ребенку.

Прокурор постановил закупить необходимые лекарства. А на время закупки предоставить ребенку медикаменты должна больница за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU