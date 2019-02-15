2019-02-15T07:51:52+03:00
Общество

Сергей Сокол: В Иркутской области необходимо развивать сельскую медицину

Председатель ЗакСобрания Приангарья посетил больницы в Боханском и Осинском районах
Яна ЛИСИНА
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Проблемы в сельской медицине требуют поэтапного решения и парламентского контроля. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол.

- Мы вместе с депутатами были во многих больницах, - отметил спикер. - Проводятся ремонты, строится жилье для врачей, но при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что есть и много проблем. Они носят системный характер.

В Усть-Ордынском Бурятском округе депутаты участвовали в выездном заседании комитета по здравоохранению и социальной защите. Парламентарии посетили участковую больницу в селе Олонки Боханского района, которая обслуживает более 6 тыс. человек. Здание больницы построено в 1938 году, с тех пор капремонт ни разу не проводился. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта, в январе 2019 года определен подрядчик на выполнение работ, сметная стоимость которых составляет 28,2 млн рублей. Работы должны быть завершены к ноябрю 2019 года.

В Осинской районной больнице детское отделение расположено в деревянном здании. По мнению парламентариев, в ближайшее время данную ситуацию необходимо изменить – дети должны проходить лечение в лучших условиях.

В Боханской районной больнице в 2017 году введена в эксплуатацию новая поликлиника на 200 посещений в смену. В 2018 году введено в эксплуатацию здание стационара на 155 коек, однако новый стационар не принимает пациентов, идет комплектация оборудования. Предполагается, что первых пациентов стационар примет в июле этого года.

- Сегодня на областном уровне необходимо выработать эффективные механизмы развития сельской медицины, тем более это позволяет сделать наш бюджет, – заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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