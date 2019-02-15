Полицейские изъяли 40 тысяч пачек нелегального табака на посту в Слюдянском районе

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-15T09:10:48+03:00

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Грузовик Скания остановили на посту полиции «Рубеж» в Слюдянском районе инспекторы ГИБДД, чтобы проверить документы у водителя. Оказалось, что он перевозил разный сборный груз из Новосибирска в Читу. Полицейские все же решили досмотреть грузовик. И не зря. В нем кроме строительных материалов и автозапчастей постовые нашли коробки без маркировок, в которых оперативники насчитали 40 тысяч пачек сигарет. Конечно, никаких разрешительных документов на табак водитель предоставить не смог.

- Экспертиза показала, что весь табак является поддельным,- сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Стоимость партии может доходить до 1,5 миллионов рублей.

На водителя составили административный протокол, теперь его скорее всего, ждет штраф. Полицейским же осталось разыскать организаторов поставки нелегальных сигарет и их получателей.

ИСТОЧНИК KP.RU