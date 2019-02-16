2019-02-16T12:03:34+03:00
Авто

ДТП на Байкале: водители и пассажир пострадали при столкновении четырех автомобилей

С травмами их доставили в больницу
Ольга БУЕВА
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ДТП на Байкале: водители и пассажир пострадали при столкновении четырех автомобилей. Фото: ДТП-38ДТП на Байкале: водители и пассажир пострадали при столкновении четырех автомобилей. Фото: ДТП-38
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ДТП произошло в субботу 16 февраля в 13.30 в Слюдянском райне. На 160-ом километре трассы Р-258 Байкал столкнулись несколько автомобилей. Первые кадры произошедшего уже появились в соцсетях.

- Водитель автомобиля «Тойота Камри» выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. – Здесь иномарка столкнулась с фурой, которая двигалась во встречном направлении.

Дальше «Тойота» «зацепила» еще два автомобиля – «Тойоту Камри» и «Лексус», которые двигались в попутном направлении, со стороны Улан-Удэ в сторону Иркутска.

С различными травмами в больницу доставили предполагаемого виновника ДТП и его пассажира. Их возраст уточняется. Сейчас по факту ДТП проводят проверку. Выясняют всех виновников автоаварии, после этого сотрудники автоинспекции примут правовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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